اعتقال لاعب نيجيري لحيازته نصف كجم من الكوكايين

بانكوك (إفي): اعتقل لاعب كرة قدم نيجيري اليوم الجمعة في مطار بانكوك الدولي، بعد الكشف عبر أشعة "إكس" عن حيازته لـ495 جراما من الكوكايين، كان يخبأها في معدته، حسبما ذكرت وسال إعلام تايلاندية اليوم.

وأشار مامادو ديولد ديالو (30 عاما)، وهو لاعب بإحدى نوادي كرة القدم النيجيرية، إلى أنه كان يحمل هذه المخدرات بتكليف من رجل أعمال نيجيري، كي يتمكن من دفع تكاليف علاج والدته المريضة، إذ أن راتبه كرياضي لم يكن كافيا.

وأشار مسئول من قسم الجمارك بمطار بانكوك الدولي إلى أن اللاعب وصل إلى بانكوك على متن طائرة قادمة من إثيوبيا، وقد خضع للاستجواب بعدما تصرف بشكل مشبوه أثناء إجراءات التفتيش بالمرفأ الجوي.

ووجهت الشرطة التايلاندية للاعب تهمتي حيازة وتهريب المخدرات، حسبما ذكرت صحيفة (بانكوك بوست).

وينص التشريع التايلاندي على عقوبات صارمة لجرائم حيازة وتهريب المخدرات، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام أحيانا.