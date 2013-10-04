الشرطة الفيدرالية الأمريكية تغلق موقع شركة لبيع المخدرات وتوفير القتلة المستأجرين

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي إغلاقه شركة عبر الإنترنت للمتاجرة بالمخدرات والأسلحة وتوفير وظائف للقراصنة بل والعثور على القتلة المستأجرين.

وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي أقام الموقع للشركة باسم ” Silk Road”، بالإضافة إلى إغلاقها للموقع ذاته، ونشر رسالة عليه تعلم المستخدمين بإغلاق السلطات له.

وأشارت السلطات إلى أن الموقع وفر سوقاً سوداء للمتاجرة بالبضائع غير القانونية، وأن أكثر من 900 ألف مستخدم كانوا مسجلين للتعامل مع هذه البضائع ، وتتبعت السلطات الفدرالية مؤسس الموقع عام 2011، وأضافت بأن الموقع تمكن خلال عامين ونصف من جمع أكثر من 9.5 مليون قطعة نقدية إلكترونية، وهذا يعادل 1.3 مليار دولار.

وتمكن مكتب التحقيقات من القبض على مؤسس الموقع، عندما تلقى المؤسس تهديداً بفضحه من قبل مستخدم في كندا، ورشوته بالسكوت مقابل 500 ألف دولار، ورد المؤسس بدفع 150 ألف دولار لمن يقتل مهدده، وأشارت السلطات إلى أن “عدم مبالاة” المؤسس ساعد في اعتقالهم له.