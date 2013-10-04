ضبط 2000 علبة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية داخل سيارة ببورسعيد

تمكن قسم شرطة التموين برئاسة العقيد خالد العوادلي من ضبط السيارة رقم ” ط ع ر 8142 ” قيادة عماد العزب جعفر 37 سنة مقيم دائرة الجنوب وبصحبتة المدع ياسر محمد قاسم 39 سنة تاجر ومقيم دائرة الضواحى وبحوزتهما عدد 2000 علبة سجائر ماركة “Karelia ” صناعة يونانى والخاصة بالاسواق الحرة وغير مسموح ببيعها او تداولها مخالفا بذلك للقرار رقم 113 لسنة 1994 لحيازة سلع اجنبية مهربة مجهولة المصدر دون دفع رسوم جمركية عليها .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .