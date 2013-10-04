المرصد: غارات جوية وقصف واشتباكات فى أنحاء متفرقة من سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الطيران الحربى السورى شن غارتين جويتين صباح اليوم "الجمعة" على مناطق فى مدينة درعا جنوب سورية.

وذكر فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم، أن الغارتين ترافقتا مع "قصف صاروخى، فيما لم ترد معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة".

وقال إن القوات النظامية قصفت مناطق فى مدينة درعا وبلدة "داعل" كما تعرضت مناطق فى بلدة "عتمان" فجر اليوم للقصف، كما قصفت القوات النظامية صباح اليوم بلدة "المسيفرة" بدرعا، مما أدى لسقوط جرحى.

ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلى الكتائب المقاتلة فى محيط بلدة "الصمدانية"الشرقية بالقنيطرة جنوب غرب سورية، فى محاولة من القوات النظامية اقتحام البلدة، وسط قصف من قبل القوات النظامية على مناطق فى البلدة.

وتعرضت مناطق فى مدينة "داريا" وبلدتى "بيت جن" و"السبينة" بمحافظة ريف دمشق، منتصف ليل الخميس، للقصف من قبل القوات النظامية دون أنباء عن إصابات.