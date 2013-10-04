مقتل ثلاثة جنود فى هجوم انتحارى فى غرب العراق

قتل ثلاثة جنود عراقيين صباح الجمعة، فى هجوم بسيارة مفخخة نفذه انتحارى غرب العراق، بحسب المسئول العسكرى حاتم على الهيتيى.

واستهدف الانفجار الذى أوقع أيضا خمسة جرحى فى صفوف الجنود، نقطة تفتيش عسكرية فى مدينة هيت بمحافظة الأنبار، وفق ما أفاد مصدر طبى.

وتشهد البلاد منذ مطلع العام تزايدا لأعمال العنف على وقع أزمة سياسية متفاقمة، وارتفعت حدة الهجمات التى يشنها مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة على مساجد، وأسواق تجارية ومجالس عزاء، وملاعب رياضية.

والخميس، قتل خمسة فتيان وجرح 11 عند انفجار قنبلة فى محيط ملعب كرة قدم حيث كانوا يلعبون فى المدائن جنوب بغداد.