وزير المواصلات الليبى: لا نمانع استئناف رحلات الخطوط القطرية لـ"طرابلس"

أكد وزير المواصلات الليبى، عبد القادر محمد، أنه لا مانع لديهم من أن تستأنف الخطوط القطرية رحلاتها إلى ليبيا.

وقال الوزير الليبى، فى تصريح صحفى، إنه التقى المستشار الأول لسفارة قطر فى ليبيا نايف عبد الله بمقر ديوان وزارة الموصلات بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنه جاء يستفسر عن إمكانية استئناف رحلات الخطوط القطرية لطرابلس، مضيفاً أن وزارة المواصلات لا مانع لديها من أن تستأنف الخطوط القطرية رحلاتها إلى ليبيا.

وأكد وزير المواصلات أن الوزارة سوف توفر ما وفرته لبقية الشركات العالمية الأخرى المختصة فى مجال الطيران، مشيرا إلى أن الوضع الأمنى يكاد يستتب وبالأخص بمطار طرابلس الدولى.