أخبار عاجلة

تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير المواصلات الليبى: لا نمانع استئناف رحلات الخطوط القطرية لـ"طرابلس"

Google+ Print
وزير المواصلات الليبى: لا نمانع استئناف رحلات الخطوط القطرية لـ"طرابلس" وزير المواصلات الليبى: لا نمانع استئناف رحلات الخطوط القطرية لـ"طرابلس"

أكد وزير المواصلات الليبى، عبد القادر محمد، أنه لا مانع لديهم من أن تستأنف الخطوط القطرية رحلاتها إلى ليبيا.

وقال الوزير الليبى، فى تصريح صحفى، إنه التقى المستشار الأول لسفارة قطر فى ليبيا نايف عبد الله بمقر ديوان وزارة الموصلات بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنه جاء يستفسر عن إمكانية استئناف رحلات الخطوط القطرية لطرابلس، مضيفاً أن وزارة المواصلات لا مانع لديها من أن تستأنف الخطوط القطرية رحلاتها إلى ليبيا.

وأكد وزير المواصلات أن الوزارة سوف توفر ما وفرته لبقية الشركات العالمية الأخرى المختصة فى مجال الطيران، مشيرا إلى أن الوضع الأمنى يكاد يستتب وبالأخص بمطار طرابلس الدولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365