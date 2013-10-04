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عقاقير خفض ضغط الدم المرتفع تعزز علاجات السرطان

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عقاقير خفض ضغط الدم المرتفع تعزز علاجات السرطان عقاقير خفض ضغط الدم المرتفع تعزز علاجات السرطان

كتب : أ.ش.أ منذ 37 دقيقة

كشفت دراسة جديدة عن أن فئات المختلفة للعقاقير المخفضة للضغط الدم المرتفع يمكن أن تعزز علاجات السرطات عن طريق تحسين أدوية العلاج الكيميائى والأوكسجين إلى الأورام الخبيثة وذلك وفقا لأحدث الدراسات السريرية.

وأوضح الباحثون بمستشفى "ماساتشوستس " فى معرض أبحاثهم المنشورة فى مجلة "نيتشر" الطبية أن العقاقيرالمخفضة لضغط الدم المرتفع المنتمية لفئة مثبطات "اللوسارتان" تعمل على زيادة تدفق الدم وتحسين نتائج العلاج الكيميائى بين فئران التجارب الذين يعانون من سرطان البنكرياس والثدى.

كما تعد مثبطات "الانجيوتنسين" من المثبطات الآمنة المتواجدة فى عقاقير خفض ضغط الدم التى يتم استخدامها لأكثر من عقد كامل بين المرضى ويمكن أن تسهم فى علاج السرطان.

وأشار الباحثون إلى أنه يتم بالفعل استخدام العقاقير المضادة لتكوين الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم للاورام السرطانية لتعزيز علاجات السرطان.

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DMC

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