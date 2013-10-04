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دراسة: هناك صلة بين البدانة والإصابة بسرطان البنكرياس

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دراسة: هناك صلة بين البدانة والإصابة بسرطان البنكرياس دراسة: هناك صلة بين البدانة والإصابة بسرطان البنكرياس

كتب : أ.ش.أ منذ 33 دقيقة

في الوقت الذي باتت فيه البدانة غول يفتك بالكثيرين حول العالم، حذرت دراسة طبية من وجود علاقة وثيقة بين البدانة وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

فقد توصل الباحثون في مركز جونسون الشامل للسرطان بجامعة "كاليفورنيا" إلى أول علاقة مباشرة بين البدانة وسرطان البنكرياس، الذي يعد أحد أكثر أنواع السرطان فتكا، حيث يسهم التشخيص المبكر في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، إلا أن الحالات الحادة عادة لا تظهر أية أعراض أولية مبكرة كأنذا أولى لها.

ووفقا "للمعهد الوطني للسرطان" فإن سرطان البنكرياس خاصة الغدد القنوية أحد أشد أنواع سرطان البنكرياس فتكا والأكثر شيوعا في الولايات المتحدة.

وتكشف البيانات أن معلات البقاء على قيد الحياة يصل إلى خمسة أعوام بين ما بين 3 إلى 5% من المرضى.

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