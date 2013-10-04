«ذاكرة مصر المعاصرة» تنفرد بوثائق وصور نادرة عن حرب أكتوبر

خالد عزب لـ«الوطن»: حصلنا على المادة من أرشيف المشير «الجمسى».. وصور لـ«عبور القناة» تنشر للمرة الأولى

كتب : مروة مرسى الجمعة 04-10-2013 08:10

أعدت مجلة «ذاكرة مصر المعاصرة»، عدداً تذكارياً عن انتصارات أكتوبر، بمناسبة ذكراها الأربعين، حيث تنفرد بنشر وثائق وصور نادرة، تُنشر لأول مرة.

الدكتور خالد عزب، رئيس تحرير المجلة، التى تصدر عن مكتبة الإسكندرية، أكد أن العدد التذكارى الذى يتزامن إصداره مع ذكرى مرور 40 عاماً على حرب أكتوبر، ينفرد بنشر مجموعة من الوثائق والصور النادرة التى تُنشر لأول مرة عن حرب أكتوبر، لافتاً إلى أنه تم الحصول عليها من أرشيف أسرة المشير محمد عبدالغنى الجمسى، وأضاف «عزب»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الصور تشمل لقطات لتدريبات الجنود والضباط على عبور قناة السويس، كما تشمل توثيقاً مصوراً لقادة حرب أكتوبر، وشهدائها، الذين ضحوا من أجل تراب الوطن، كما يضم العدد أيضاً التوجيهات الاستراتيجية الصادرة من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بشأن الحرب.

وأشار «عزب» إلى أهمية الحدث، وانفراد المجلة بمجموعة من الصور المهمة والنادرة، هو الأمر الذى حتّم على أسرة التحرير أن تصدر عدداً تذكارياً عن الحرب، فى سابقة هى الأولى من عمر المجلة، لإتاحة الفرصة للمصريين، أن يتمتعوا ويفخروا بقراءة تاريخ بلادهم وبذكرى نصر أكتوبر، كما حرص فريق العمل على جمع كافة البيانات العسكرية الخاصة بحرب أكتوبر ونشرها فى ملف خاص داخل العدد.

وأوضحت سوزان عابد، سكرتير التحرير، أن العدد يضم توثيقا لما نشرته الصحف المصرية الصادرة أثناء الحرب وأهم الأخبار الواردة فيها، بالإضافة إلى خرائط سير عمليات الحرب ومراحلها، كما يضم مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بفترة ما قبل وأثناء الحرب، وعدداً من الطوابع البريدية الصادرة فى ذكرى حرب أكتوبر، وملفاً خاصاً عن البيانات العسكرية الصادرة من الإدارة العامة للقوات المسلحة لتوثيق الحدث يوماً بيوم.