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منع 4 ركاب بمطار القاهرة من السفر

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منع 4 ركاب بمطار القاهرة من السفر منع 4 ركاب بمطار القاهرة من السفر

مطار القاهرة

 

منعت سلطات أمن مطار القاهرة سفر راكبين تونسيين بناء على طلب قائد الطائرة بسبب سكرهم.وكان الراكبان قد وصلا على الطائرة المصرية القادمة من تونس في طريقهما إلى دار السلام بتنزانيا وعند صعودهما على الطائرة المصرية المتجهة إلي دار السلام لاحظ طاقم الضيافة أنهما في حالة غير عادية فتم استدعاء طبيب الحجر الصحي، الذي أفاد بأنهما في حالة سكر بين، وطلب قائد الطائرة إلغاء سفرهما خوفا على باقي الركاب، وأقلعت الطائرة في موعدها بدونهما.
> كما منعت سلطات أمن المطار سفر راكب مصري على الطائرة الهولندية المتجهة إلى أمستردام وراكب آخر على الطائرة المصرية المتجهة إلى نيروبي كطلب النائب العام.

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