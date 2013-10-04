الجيزة تطرح 248 قطعة أرض للشباب أسفل المحاور والكبارى

كتب : محمد الأبنودى الجمعة 04-10-2013 08:09

قررت محافظة الجيزة طرح 248 قطعة أرض بمساحات مختلفة أسفل المحاور الرئيسية بـ«صفط اللبن والمريوطية» للشباب، لاستغلالها فى مشروعات ذات نفع عام تدر عليهم دخلاً. وقال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن المشروع يأتى فى إطار الخطة التى بدأت المحافظة تنفيذها لاستغلال المساحات الخالية أسفل المحاور والكبارى فى مشروعات بدلاً من تركها معرضة لإلقاء مخلفات الهدم بها.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة أشرف عليها اللواء محمود عشماوى، نائب المحافظ، للمرور على المواقع التى تصلح للاستغلال بشرط ألا تكون مزعجة للمواطنين أو ملوثة للبيئة وبالفعل تم تحديد 248 قطعة صالحة تتبع أحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية ومدينة كفر غطاطى.

من جانبه قال اللواء محمود عشماوى، نائب محافظ الجيزة، إنه تم تحديد سن من 30 إلى 40 سنة للشباب الراغب فى التقدم للحصول على المساحة، وأن يكون من قاطنى المحافظة وليس من خارجها، على أن يلتزم كل شاب بسداد رسم إشغال للحى المختص.