سيناء: الجيش يدمر 45 بؤرة إرهابية وبيارة تهريب وقود.. وذعر فى «شرم» بعد العثور على جسم غريب

ضبط مهمات عسكرية وشرطية فى منزل ترزى بالعريش.. والقبض على 19 مطلوباً

كتب : محمد مقلد الجمعة 04-10-2013 08:31

شنت طائرات الأباتشى غارات مكثفة على بؤر الإرهاب فى قرى جنوب مدينتى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، مساء أمس الأول، بالتزامن مع حملة مداهمات موسعة بالعريش، وأسفرت العمليات عن تدمير 25 بؤرة إرهابية، و20 بيارة كانت معدة لتهريب كميات كبيرة من الوقود، وضبط 19 مطلوباً أمنياً، و4 متهمين باقتحام قسم بئر العبد، يأتى ذلك فيما عاش أبناء مدينة شرم الشيخ ساعات من الرعب بعد بلاغ خاطئ عن وجود قنبلة بجوار محطة وقود بالمدينة. وقال مصدر أمنى بشمال سيناء إن الحملة الموسعة التى شنتها قوات الجيش والشرطة على عدة قرى وتجمعات بمدينتى رفح والشيخ زويد، ليلة الخميس، أسفرت عن تدمير 25 بؤرة إرهابية، هى 10 منازل و15 عشة، يستغلها الإرهابيون، بجانب تدمير20 مخزنا أرضيا معدة لتهريب الوقود لقطاع غزة. وضبطت مباحث التموين بشمال سيناء، صباح أمس، سيارة تحمل 700 لتر بنزين 92، قبل تهريبها لقطاع غزة، عبر الأنفاق. وأوضح المصدر أن حملة المداهمات التى قامت بها الأجهزة الأمنية على أحياء مدينة العريش أسفرت عن القبض على 19 مطلوباً جنائياً فى قضايا متنوعة، بجانب ضبط ترزى يدعى «حمادة- م- ب» 27 عاما، بعدما عثرت بشقته بحى الريسة على مهمات عسكرية وشرطية. كما شنت الأجهزة الأمنية حملة مداهمات غرب مدينة «بئر العبد»، فجر أمس، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 متهمين بإحراق واقتحام قسم بئر العبد، وهم «ع. س»، 21 عاما، و«م. س»، 38 عاما، و«ى. م»، 24 عاما، و«خ. ع»، 25 عاما، وأوضح المصدر أنه تم ضبط سلاح آلى وجهاز لاسلكى بحوزة أحدهم تم سرقتهما من القسم. وقال أهالى العريش إن مدرعة تابعة للشرطة تعرضت لإطلاق نار أثناء قيام القوات بحملة مداهمات بحى المساعيد بالعريش، وأطلقوا عليها وابلاً من الأعيرة النارية ولاذوا بالفرار، بمجرد أن بادلتهم قوات المدرعة إطلاق النار. وفى محافظة جنوب سيناء، أثار جسم غريب عثر عليه بجوار محطة وقود فى شرم الشيخ الفزع بين الأهالى، لشكوكهم بأنه قنبلة، وهرعت قوات المباحث والدفاع المدنى وخبراء المفرقعات للمكان بعد تلقيها بلاغاً من الأهالى، وتبين أن الجسم الغريب هو أنبوبة فيرون فارغة محاطة بالأسلاك الكهربائية، وليس قنبلة.

سرقة سيارة تابعة لمحافظة جنوب سيناء و«أمناء الشرطة» يحملون الوزارة فى بلاغ رسمى المسئولية عن عمليات «تصفيتهم»

إلى ذلك، سرق مسلحون مجهولون سيارة «ربع نقل» تابعة للمحافظة، أثناء سيرها على الطريق الدولى «أبورديس - الطور» بالقرب من كمين وادى فيران. وقال نجاح عبدالصمد، سائق السيارة، فى بلاغ للشرطة إنه تعرض لهجوم مسلح من قبل 3 عناصر ملثمة يستقلون سيارة «ربع نقل» بدون لوحات معدنية، مضيفا أنهم أرغموه على التوقف والنزول من السيارة، تحت تهديد السلاح، وقاموا بالاستيلاء على السيارة ولاذوا بالفرار. وفى تصعيد جديد لاحتجاجاتهم، حرر طلعت محمد أحمد، منسق «ائتلاف أمناء الشرطة» بشمال سيناء، محضرا بقسم أول العريش تحت رقم 920 إدارى أول العريش، طالبوا خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدير أمن شمال سيناء ونائبه، وضد مساعد الوزير لمنطقة سيناء، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، ومدير البحث الجنائى بشمال سيناء بصفته، ومأمورى الأقسام بالمحافظة، حيث اتهمهم البلاغ بالإهمال والتقصير الجسيم، بسبب عدم توفير السلاح اللازم لحماية أمناء وأفراد الشرطة بشمال سيناء، ما تسبب فى استشهاد العديد من أفراد الشرطة.

سياسيا، طالب عدد من مشايخ سيناء، خلال جلسة الاستماع التى عقدوها أمس الأول مع لجنة الحوار المجتمعى التابعة لـ«لجنة الخمسين» لتعديل الدستور، بضرورة النص فى الدستور الجديد على وضع القضاء العرفى، على اعتبار أنه عادة بدوية، تساهم فى حل الكثير من المشكلات فى المحافظات الحدودية والريفية.