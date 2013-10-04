6 وقفات ومسيرات نسائية إخوانية ليلية بأسيوط ردا على التعامل الأمني

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 20 دقيقة

نظم العشرات من سيدات تنظيم الإخوان المسلمين بأسيوط، 6 وقفات ومسيرات ليلية مساء أمس، على طريقة "فراشة" للتنديد بما بـ"التعامل الأمني القمعى مع المتظاهرين" على حسب وصفهم، والتنديد بما أسموه "الانقلاب العسكري"، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ووقفت النساء في شوارع وميادين: الهلالي والحمامة والنميس وتقسيم البترول وأول شارع المحافظة وأبراج السعوديين على كورنيش النيل.

ورددت المتظاهرات الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ووزارة الداخلية، كما رددن الهتافات المطالبة بعودة مرسي للحكم، رافعين شعار "رابعة".