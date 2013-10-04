أخبار عاجلة

تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

6 وقفات ومسيرات نسائية إخوانية ليلية بأسيوط ردا على التعامل الأمني

Google+ Print
6 وقفات ومسيرات نسائية إخوانية ليلية بأسيوط ردا على التعامل الأمني 6 وقفات ومسيرات نسائية إخوانية ليلية بأسيوط ردا على التعامل الأمني

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 20 دقيقة

نظم العشرات من سيدات تنظيم الإخوان المسلمين بأسيوط، 6 وقفات ومسيرات ليلية مساء أمس، على طريقة "فراشة" للتنديد بما بـ"التعامل الأمني القمعى مع المتظاهرين" على حسب وصفهم، والتنديد بما أسموه "الانقلاب العسكري"، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ووقفت النساء في شوارع وميادين: الهلالي والحمامة والنميس وتقسيم البترول وأول شارع المحافظة وأبراج السعوديين على كورنيش النيل.

ورددت المتظاهرات الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ووزارة الداخلية، كما رددن الهتافات المطالبة بعودة مرسي للحكم، رافعين شعار "رابعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "