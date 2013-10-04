بالصور.. "السياحة" تحتفل بفوز اليابان بتنظيم الألعاب الأولمبية 2020

احتفلت شركات السياحة العاملة فى السوق اليابانى صباح أمس، الخميس، بمناسبة فوز اليابان بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2020، بمنطقة أهرامات الجيزة والاستفادة من الحدث فى توجيه رسالة طمأنة للشعب اليابانى والسلطات اليابانية، بأن المقاصد السياحية المصرية آمنة بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام.

حضر الاحتفال هيدياكى ياموموتو، مدير مركز الإعلام والثقافة بالسفارة اليابانية بالقاهرة، ومسئولى السفارة بالقاهرة وعدد من السائحين اليابانيين، حيث بدأ الحدث باستعراض الفرق الفرعونية والمزمار البلدى فى منطقة الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

ودعا ممثلو القطاع السياحى السلطات اليابانية بتخفيف درجات تحذير السفر إلى مصر باعتبار أن المقاصد السياحية آمنة، وخاصة أن هناك 17 دولة قامت بإلغاء تحذيرات السفر إلى مصر هم (ألمانيا- فرنسا- النرويج- سلوفينيا- سلوفاكيا- التشيك- فنلندا- سويسرا- بلجيكا- الدنمارك- هولندا- أستراليا- أيرلندا- النمسا- بولندا- المجر- لوكسمبرج).