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فوز الدكتور أحمد عماد أستاذ العظام بمنصب عميد طب "عين شمس"

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فوز الدكتور أحمد عماد أستاذ العظام بمنصب عميد طب "عين شمس" فوز الدكتور أحمد عماد أستاذ العظام بمنصب عميد طب "عين شمس"

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات عمادة كلية الطب بجامعة عين شمس، فوز الدكتور أحمد عماد الدين راضى أستاذ العظام بمنصب عميد كلية الطب بالجامعة فى الفترة القادمة، وذلك بعد حصوله على نسبة 57.3% من إجمالى الأصوات بواقع 615 صوتا من أعضاء هيئة التدريس و35.5 صوت هيئة معاونة.

جاء رد فعل الدكتور أحمد عماد الدين أستاذ العظام بعد إعلان فوزه بمنصب العميد قائلاً "اقرءوا الفاتحة للدكتور ممدوح الكفراوى العميد السابق أولاً".

وتبادل راضى التهانى من الحاضرين والمرشحين المنافسين له فور إعلان نتيجة الانتخابات، وسط فرحة من أحبائه واعتلاء أصوات الزغاريد، مرددين هتافات "اخترناه اخترناه".

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