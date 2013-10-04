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ترسيب الأحماض الدهنية داخل خلايا الكبد يدمرها

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ترسيب الأحماض الدهنية داخل خلايا الكبد يدمرها ترسيب الأحماض الدهنية داخل خلايا الكبد يدمرها

قال الدكتور بهاء زايد استشارى الأمراض الباطنية والكلى، إن مرض السكر يؤثر على الكبد لأنه يحدث دهنيات على الكبد حيث تترسب الأحماض الدهنية داخل خلايا الكبد، وذلك يضعف ويدمر الخلايا وتؤثر على وظائف الكبد وتؤدى إلى ارتفاع إنزيمات الكبد نتيجة لتكسيرفى خلايا الكبد.

وأضاف زايد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه عندما تترسب الأحماض الدهنية على الكبد ينتج عنه أن الخلايا تموت ثم يحدث تليف بالكبد خلال فترات طويلة من 10 :15 سنة، لافتا إلى أن النوع الثانى من مرض السكر يحدث به تليف بشكل أسرع.

ولتجنب حدوث تليف بالكبد يجب على المريض الالتزام بأدوية السكر وأن يكون مستوى السكر فى المستوى المتوسط لتجنب ترسب الأحماض الدهنية.
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