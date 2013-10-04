زي النهاردة.. وفاة الرئيس العراقي أحمد حسن البكر 4 أكتوبر 1982

أحمد حسن البكر، ثالث رئيس لجمهورية العراق، امتدت فترة حكمه من 1968 إلى 1979 ، ويعد رابع حاكم جمهوري في تاريخ الجمهورية العراقية منذ تأسست في 14 يوليو 1958.

«البكرك مولود في 1914، وانضم إلى الأكاديمية العسكرية العراقية في 1938 بعد أن عمل كمعلم لمدة 6 سنوات، واشترك في بدايات حياته العسكرية في حركة رشيد عالي الكيلاني ضد النفوذ البريطاني في العراق عام 1941 التي باءت بالفشل فدخل على إثره السجن وأجبر على التقاعد ثم أعيد إلى الوظيفة في 1957، وانضم إلى تنظيم الضباط الوطنيين الذي أطاح بالملكية في العراق عام 1958 ثم أجبر على التقاعد مرة أخرى عام 1959، بسبب ضلوعه في حركة «الشواف» في الموصل ضد عبد الكريم قاسم.

كان «البكرك عضوًا بارزًا في حزب البعث، ونظّم في 8 فبراير 1963 حركة مسلحة بالتعاون مع التيارات القومية وعسكريين مستقلين أدى إلى الإطاحة بالحكومة العسكرية لرئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ثم أصبح رئيسا للوزراء لمدة 10 أشهر بعد حركة 1963 حيث أطاح عبد السلام عارف بحكومة حزب البعث في حركة 18 أكتوبر بعد سلسلة من الإخفاقات والانشقاقات تعرض لها حزب البعث على خلفية أعمال العنف التي مارستها مليشيا حزب البعث «الحرس القومي».

ونظم «البكر» حركة 17يوليو 1968، وأطاح بالرئيس العراقي آنذاك عبد الرحمن عارف وأثناء فترة حكمه وفي 11 مارس 1970 اتفق مع أكراد العراق على إعلان الحقوق الثقافية لهم بالإعلان المسمى اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد، أو بيان 11 مارس، وفي 1 يونيو 1972 ، قام بتأميم شركة النفط العراقية العاملة في العراق منذ 1927، والتي كانت تتلاعب باقتصاد وسياسة العراق بدعم من الحكومة البريطانية.

كما شهدت فترة حكمه تنمية اقتصادية واسعة في العراق، وازدهر التعليم في عهده، وأعلنت منظمة اليونسكو عام 1977 بأن التعليم في العراق أصبح يضاهي التعليم في الدول الإسكندنافية وكانت له علاقات قوية مع الاتحاد السوفيتي حيث وقع معاهدة الصداقة مع السوفييت في 9 أبريل 1972، كما قام بإرسال قوات لدعم سوريا في حرب أكتوبر 1973، ومع تقدمه في العمر أصبح نائبه صدام حسين الرئيس الفعلي للعراق عام 1979 وفي 16 يوليو 1979 استقال «البكر» من رئاسة العراق بحجة ظروفه الصحية ويرى المتابعون للسياسة العراقية أن استقالته كانت مجرد إجراء شكلي نتيجة ضغوط مارسها عليه الرئيس الفعلي للعراق صدام حسين، إلى أن توفي في مثل هذا اليوم 4 أكتوبر 1982.