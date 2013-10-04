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الحكومة الأمريكية تستدعي موظفي الطوارئ استعدادا لمواجهة عاصفة استوائية

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الحكومة الأمريكية تستدعي موظفي الطوارئ استعدادا لمواجهة عاصفة استوائية الحكومة الأمريكية تستدعي موظفي الطوارئ استعدادا لمواجهة عاصفة استوائية
أصدر خبراء الأرصاد تحذيرا من إمكانية تحول عاصفة استوائية إلى إعصار في منطقة ساحل خليج الولايات المتحدة من ناحية الولايات الجنوبية من لويزيانا إلى فلوريدا، الخميس، فيما استدعت موظفي الطوارئ الذين جرى تسريحهم مؤقتا بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.وذكر المركز الوطني للأعاصير أن العاصفة الاستوائية كارين كانت على بعد 500 كيلومتر من جنوب مصب نهر مسيسيبي مساء الخميس تصاحبها رياح سرعتها 100 كيلو متر في الساعة.واستدعت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية فريق الاتصال المعني بالأعاصير الذي كان في إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر بسبب الإغلاق الحكومي الناجم عن أزمة الموازنة في الكونجرس.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الرئيس وجه فريقه لضمان توافر الموارد الاتحادية والأفراد اللازمين لدعم الولاية وجهود الاستعدادات المحلية.وحثت الوكالة السكان على الاستعداد للعاصفة الاستوائية كارين المتجهة إلى جزيرة جراند في لويزيانا بحلول صباح السبت. وقد تصل العاصفة إلى سرعة إعصار بحلول مساء السبت، بحسب مركز الأعاصير. 

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