أزمة فى «النقل» بسبب «عيدية الدميرى»

كتب : سلامة عامر الجمعة 04-10-2013 08:12

أثار قرار الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، بصرف «عيدية» قيمتها 500 جنيه للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، غضب العاملين بـ«النقل». وطالب العاملون بقطاعات الوزارة المختلفة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بصرف «عيدية» لهم أسوة بالعاملين بالسكة الحديد والمترو لتلبية متطلبات الحياة فى ظل تعثر الشركات التابعة للطرق والكبارى وتوقف حركة السفن بالموانئ بسبب حظر التجول. وأشار عبدالفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إلى صرف «عيدية الأضحى» مع بداية الأسبوع المقبل، ويستفيد منها 80 ألف عامل بالسكة الحديد والشركات التابعة لها والمترو. من جهته، أرسل على أحمد إسماعيل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، مذكرة للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، تطالب بمساواة العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للطرق فى صرف العيدية، بعدما تجاهل وزير النقل طلبهم أكثر من مرة، على حد قوله. وقال السيد النجار، أمين النقابة العامة للربابنة وضباط ومهندسى النقل البحرى، إنه على الرغم من تحميل وزير النقل خسائر السكة الحديد على قطاع النقل البحرى فإنه تجاهل العاملين فى صرف العيدية رغم ظروفهم الصعبة وتضررهم من توقف حركة السفن بالموانئ بسبب حظر التجول، إضافة إلى تجاهل وزير النقل تعيين الشباب فى المناصب القيادية. من جهة أخرى، طالب سلامة حسين، المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد العام لأفراد الشرطة، وزير النقل بصرف نفس قيمة العيدية لأفراد الشرطة العاملين بالمترو والسكة الحديد.