أخبار عاجلة

تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

أزمة فى «النقل» بسبب «عيدية الدميرى»

Google+ Print
أزمة فى «النقل» بسبب «عيدية الدميرى» أزمة فى «النقل» بسبب «عيدية الدميرى»

كتب : سلامة عامر الجمعة 04-10-2013 08:12

أثار قرار الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، بصرف «عيدية» قيمتها 500 جنيه للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، غضب العاملين بـ«النقل». وطالب العاملون بقطاعات الوزارة المختلفة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بصرف «عيدية» لهم أسوة بالعاملين بالسكة الحديد والمترو لتلبية متطلبات الحياة فى ظل تعثر الشركات التابعة للطرق والكبارى وتوقف حركة السفن بالموانئ بسبب حظر التجول. وأشار عبدالفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إلى صرف «عيدية الأضحى» مع بداية الأسبوع المقبل، ويستفيد منها 80 ألف عامل بالسكة الحديد والشركات التابعة لها والمترو. من جهته، أرسل على أحمد إسماعيل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، مذكرة للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، تطالب بمساواة العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للطرق فى صرف العيدية، بعدما تجاهل وزير النقل طلبهم أكثر من مرة، على حد قوله. وقال السيد النجار، أمين النقابة العامة للربابنة وضباط ومهندسى النقل البحرى، إنه على الرغم من تحميل وزير النقل خسائر السكة الحديد على قطاع النقل البحرى فإنه تجاهل العاملين فى صرف العيدية رغم ظروفهم الصعبة وتضررهم من توقف حركة السفن بالموانئ بسبب حظر التجول، إضافة إلى تجاهل وزير النقل تعيين الشباب فى المناصب القيادية. من جهة أخرى، طالب سلامة حسين، المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد العام لأفراد الشرطة، وزير النقل بصرف نفس قيمة العيدية لأفراد الشرطة العاملين بالمترو والسكة الحديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "