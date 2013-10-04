خالد الفيصل ل «الرياض»: استنفار كامل لمنع التسلل إلى «المشاعر».. وتطبيق «المسار الإلكتروني».. الحج المقبل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية مسؤولوية الجميع عن سلامة ضيوف الرحمن، مثمناً للمواطنين تجاوبهم مع حملة الحج عبادة وسلوك حضاري الداعية لأن يكون أداء الفريضة مصرحا وفق القوانين المنظمة لها.

شدد على مسؤولية جميع المواطنين عن سلامة ضيوف الرحمن

وكشف أمير مكة ل"الرياض" أن تطبيق "المسار الإلكتروني" سيبدأ موسم الحج المقبل، بعد أن اتخذت الاستعدادات كاملة لإنجاحه، ما سيحدث انعكاسات ايجابية في تقديم خدمات إلكترونية متميزة لخدمة الحاج الكريم، مؤكدا أن الجهات ذات العلاقة تعمل بكل طاقاتها لمنع التسلل إلى المشاعر المقدسة وفي حال ضبط أي مخالف سيتم تطبيق العقوبات بحقه.

وكان الأمير خالد الفيصل تفقد أول من أمس (الأربعاء) مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث وقف على سير العمل واستعدادات الجهات المعنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المطار.

وقال في تصريحات ل"الرياض": "إن الانتهاء من انجاز مطار الملك عبدالعزيز الدولي وما يبشر به من انجازات عملاقة لن يلغي دور صالات الحجاج الحالية، بل ستبقى لاستخدامها في مهمات مختلفة، كموسم العمرة وغيرها وعلى مدار العام"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المشاعر المقدسة ستشهد مشاريع تطويرية خلال السنوات المقبلة.

وأشاد أمير مكة بجهود القائمين على خدمة الحجاج من أبناء الوطن كافة، وما يبذلونه في سبيل راحة ضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الأداء عاماً بعد عام، والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المتواصل لتذليل ما قد يطرأ من معوقات ومعالجتها.

ورافق أمير المنطقة في جولته على المطار، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ووزير الحج الدكتور بندر الحجار، ومدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم، ومدير عام الجمارك صالح الخليوي، ووكيل امارة منطقة مكة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ونائب الرئيس التنفيذي للطيران المدني عبدالعزيز العنقري، واستقبلهم المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز عبدالحميد بن حماد أبا العرى وأعضاء لجنة الحج المركزية.

الواصلون إلى المطار 451076 حاجاً.. بنسبة تقل 27% عن الموسم الماضي

واستقبل أمير المنطقة فور وصوله مجمع صالات الحج والعمرة، فوجاً من ضيوف الرحمن القادمين تواً لأداء فريضة الحج، فهنأهم بسلامة الوصول وتمنى لهم طيب الإقامة في الديار المقدسة، وأن يتموا حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً، ويعودون بعد إنهاء شعائر الحج إلى بلادهم سالمين غانمين.

وانتقل بعد ذلك إلى مواقع الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة داخل الصالات، وتفقد عملها على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع، وهي مواقع وزارة الصحة والجوازات والجمارك وهيئة الحصر والتوزيع بوزارة الحج ومكتب الوكلاء الموحد.

واستعرض الأمير خالد الفيصل، المرافق المهيأة لإنهاء إجراءات الحجاج والاستعدادات المتخذة لخدمتهم خلال مرحلة القدوم والمغادرة، واستراحات الحجاج بالمنطقة العامة، حيث تفقد أوضاع الحجاج واطمأن على راحتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم، قبل أن يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي ناقش خطط واستعداد الهيئة العامة للطيران المدني، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والخطوط الجوية العربية السعودية لموسم حج هذا العام.

وناقش الاجتماع أيضاً، شرحاً مفصلاً للخطة التشغيلية للمطار، التي كشفت وصول 451076 حاجاً إلى مطار الملك عبدالعزيز حتى ظهر أول من أمس، قدموا على متن 2150 رحلة بنسبة نقص قدرها 27 في المئة مقارنة بالعام الماضي.