دراجات رباعية لمكافحة حرائق المركبات في المناطق المزدحمة

في تطور جديد للتغلب على مشكلات الزحام خلال موسم الحج وما قد ينتج عن ذلك من صعوبات تؤخر وصول فرق الدفاع المدني لمواجهة الحوادث، يشارك لأول مرة ضمن تشكيلات قوات الدفاع المدني في حج هذا العام عدد من فرق الدراجات النارية ذات الأربع عجلات المجهزة بوسائل الإطفاء والإنقاذ والتي أثبتت كفاءة كبيرة عن تشغيلها تجريبياً خلال شهر رمضان الماضي.

وتمتلك الدراجات النارية ذات الأربع عجلات إمكانات كبيرة للمناورة في الطرق المزدحمة والشوارع الضيقة والمواقع المزدحمة مما يجعلها أكثر سعة في الوصول لمواقع البلاغات عن الحوادث وتحمل كل دراجة خزاناً للمياه بسعة 300 لتر وآخر من رغاوي الإطفاء بسعة تزيد عن 16 لتراً وتصل قوة مضختها إلى مسافة 13 متراً ولفترة زمنية تزيد عن 12 دقيقة وهو ما يعزز من قدرتها على مباشرة حوادث حرائق المركبات وحرائق المنشآت الصغيرة في بدايتها، كما يضاعف من أهميتها في مكافحة الحرائق التي قد تقع في أماكن لا يوجد بها مصدر قريب للمياه. والدراجات مزودة بمعدات الإنقاذ من أجهزة القص والفصل الخفيفة والتي تستخدم لإخراج المحتجزين داخل المركبات وفي المناطق الجبلية التي قد يتعذر وصول آليات الدفاع المدني إليها ذات الأحجام الكبيرة إليها.