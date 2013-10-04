مجموعة «71» تستقبل طلائع الحجاج العراقيين

مكة المكرمة - جمعان الكناني , تصوير- محمد حامد

بدأت مجموعات الخدمات الميدانية رقم "71" بمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، استقبال طلائع الحجاج العراقيين القادمين لإداء فريضة حج هذا العام.

ويتضمن برنامج هذا العام، وفقا لما أوضحه رئيس المجموعة المطوف امين بن عادل حافظ العمل على خلق حلقات تواصل واتصال بين رئيس وأعضاء مجموعة الخدمة والحجاج، لإشعارهم بأنهم داخل وطنهم وبين ذويهم. ولفت إلى استقبال الحجاج بمياه زمزم باستخدام "الدورق والطاسة" كتعبير على استمرار المطوفين في الحفاظ على تراث آبائهم وأجدادهم، فيما يقوم على عملية السقيا أشخاص مؤهلون يرتدون الزي التقليدي للزمازمة، لتكون أولى قطرات المياه التي يشربها الحاج من مياه زمزم. واوضح أن عدد الحجاج الذين تتشرف مجموعة الخدمة الميدانية يبلغ 2500 حاج من العراق وصل منهم 1500 حاج تم تقديم الضيافة المكية لهم أثناء استقبالهم، ومنحهم باقات من الورود.