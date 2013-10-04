فرع وزارة الحج بالمدينة يعيد سبعة آلاف ريال لحاج جزائري بعد مغادرته إلى مكة

أعاد فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة أمس مبلغ 5000 آلاف ريال إضافة إلى 300 يورو إلى أحد الحجاج الجزائريين بعد مغادرة إلى مكة المكرمة.

وكان فرع الوزارة بالمنطقة وعن طريق إحدى مكاتبه قد تسلم مفقودات مالية تبين أنها تعود لأحد الحجاج، وبالاستدلال على الحاج الذي غادر إلى مكة المكرمة أدلى بمعلومات حول فئات النقود وإجمالي المبلغ المفقود، ليتم على إثر ذلك تسليم المبلغ إلى مندوب شؤون الحجاج المتواجد بالمدينة المنورة تمهيدا لإيصال المبلغ إلى الحاج.

فيما ثمن الحاج هذا الاهتمام من قبل فرع وزارة الحج وحرصه على التوصل لصاحب المبلغ، لافتا إلى أن هذا الحرص من قبل العاملين في الفرع ينبئ عن الأمانة واستشعار المسؤولية.

إلى ذلك قال مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي إن الفرع حريص كل الحرص على حفظ وأرشفة المفقودات والتواصل مع أصحابها أو مع مندوبي البعثات بغية وصول المفقودات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.