سعود بن نايف يعلن إطلاق مركز الأمير سلمان بن عبدالعزيز الحضاري بالخفجي

اعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عن اطلاق اسم صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على المركز الحضاري بمحافظة الخفجي ليكون باسم مركز الامير سلمان بن عبدالعزيز الحضاري، كما وجه سموه امانة المنطقة الشرقية بتخصيص الواجهة البحرية المرحلة الخامسة لتكون لفئات الشباب وكذلك تخصيص شواطئ للشباب في كافة المدن الساحلية مع توفير كافة الخدمات التي يحتاجها فئة الشباب من خدمات الانترنت وشاشات العرض والملاعب واماكن الجلوس والمطاعم وغيرها من خدمات تحتاجها فئآت الشباب.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها سموه امس في حفل تدشين عدد من المشاريع التنموية بمحافظة الخفجي حيث أبدى سموه سعادته باللقاء مع أهالي المحافظة مشيداً بالمشاريع العظيمة والكبيرة التي تخدم المواطنين وتسهل أمورهم تواصلا للمشاريع التنموية التي تنفذها حكومتنا الرشيدة في جميع مناطق ومدن ومحافظات مملكتنا الغالية والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

واضاف سموه "أنني سعيد أن أكون بينكم اليوم، داعماً لجميع الخطط التنموية التي تخدم أبناء هذه المحافظة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني -حفظهم الله- بتوفير كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطنين وإقامة المشاريع التنموية المختلفة في جميع المجالات ونحن جميعاً في خدمة أبناء هذه المنطقة وجميع محافظاتها وأبنائها، وأود أن أؤكد أن أبوابنا مفتوحة للجميع، ويسرني ويسعدني أن أستمع لآراء المواطنين واحتياجاتهم وجميع ما يمكن تنفيذه سنقوم به بإذن الله والذي ينتظر دوره في التنفيذ سيتابع إن شاء الله باستمرار حتى ينجز".

مضيفاً "إيماناً منا بدور الشباب في تنمية المجتمع وبناء الوطن وتخصيص أماكن لممارسة هواياتهم وقضاء أوقات فراغهم فقد وجهنا أمانة المنطقة الشرقية بتخصيص المرحلة الخامسة من الواجهة البحرية بالخفجي والتي وضعنا حجر أساسها للشباب ويطلق عليه "شاطئ الشباب" ويشتمل على ملاعب رياضية ومضمار للمشي وأماكن خضراء للجلوس ومقاهي ومطاعم ومرافق عامة ومصلى وشاشات كبيرة مع تزويد كامل الواجهة البحرية للعائلات والشباب بالخفجي بالانترنت، كما وجهنا أمانة المنطقة الشرقية بتخصيص شواطئ للشباب في الواجهة البحرية لأي مدينة ساحلية في المنطقة، ونقدر لأمانة المنطقة الشرقية جهودها في تنمية وتطوير المنطقة".

وأثنى أمير الشرقية على الجهود الطيبة التي تقوم بها عمليات الخفجي المشتركة من تطوير وتنمية للمحافظة وأتطلع إلى مبادرة مميزة من الشركة للخفجي ومواطنيها تسهم في مزيد من التطور لهذه المحافظة والرخاء والرفاهية للمواطنين، وكذلك على رجال الأعمال هنا دور كبير في مزيد من الاستثمارات وتنمية مدينتهم وتقديم الكثير فيما يعود عليهم بالنفع ويخدم أهالي المحافظة والعابرين إليها.

كما وضع سمو أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الامير سلمان بن عبدالعزيز الحضاري، الذي يقع على كورنيش المحافظة، وتبلغ مساحته الاجمالية 18000 متر مربع، بكلفة 20 مليون ريال، إضافة إلى أنه وضع حجر الأساس للمرحلة الخامسة من مشروع تطوير الواجهة البحرية، والتي خصصها سموه لفئة الشباب بكلفة 16 مليون ريال.

إضافة إلى قيام سموه بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء سوق الخضار واللحوم، والذي يعتبر أكبر سوق مركزي في المنطقة، كما دشن سمو أمير المنطقة الشرقية سبع ساحات بلدية وثلاث حدائق في مختلف أحياء المحافظة بمساحة اجمالية تبلغ اكثر من 50 ألف متر مربع، في عدد من الأحياء بها مداخل مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة بكلفة 6 ملايين ريال.

بعد ذلك استعرض سموه المشاريع البلدية التنموية المنفذة في محافظة الخفجي والتي تقدر بأكثر من 175 مليون ريال ومنها: تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ومشاريع تطوير وتحسين الأحياء القديمة في المحافظة ومشاريع السلامة المرورية ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه لري المسطحات الخضراء.

وفي نهاية الحفل أعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على تشريفه وتدشينه لهذه المشاريع التنموية البلدية، والتي تخدم أهالي محافظة الخفجي