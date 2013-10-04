نزاهة تعزز سبل مكافحة الفساد عن طريق الاتصالات وتقنية المعلومات

ربطت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاتصالات ووسائل التقنية بسبل الوقاية من الفساد وسبل تعزيز النزاهة عن طريق ورشة عمل ناقشت أساليب الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة الفساد، أهم قيم النزاهة التي ممكن أن تساهم التقنية الحديثة في تعزيزها لدى أفراد المجتمع، استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في الحملات التوعوية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى مقترحات للشراكة والتعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تحت عنوان (دور الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة)، بمشاركة ممثلين من مجموعة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي وشركة زين السعودية وشركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة الاتصالات المتكاملة.

ويأتي هذا ضمن إطار التعاون بين «نزاهة»، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انطلاقا مما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من أهمية توعية الجمهور ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، عن طريق تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد، وتنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام، والمرافق، والممتلكات العامة.