وزير النقل يعتمد خطة عمل الوزارة لموسم الحج

اعتمد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري خطة عمل وزارة النقل والمهام والأعمال لموسم حج هذا العام 1434ه، وتهدف الخطة لتطوير وتحسين خدمات النقل في الحج لراحة الحجاج وتسهيل آدائهم لنسكهم، إضافة لإجراء بعض الدراسات الميدانية التي هدفها تطوير وتحسين أداء منظومة النقل في الحج المشتملة على متابعة خدمات الشركة السعودية للنقل الجماعي بالتنسيق مع المختصين في الشركة السعودية للنقل الجماعي لمتابعة تطبيق خطة الشركة التشغيلية خلال موسم الحج حسب الخطة التفصيلية التي أعدتها الشركة وراجعتها الوزارة قبل بدء موسم الحج، والإشراف على خطة النقل العام خلال أيام التشريق حيث يقوم فريق من الوزارة بالاشتراك مع كل من وزارة الحج والأمن العام ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج بالإعداد والإشراف، ومتابعة خطة النقل العام في المشاعر المقدسة ومنها إلى الحرم خلال أيام التشريق، ورصد ومتابعة دخول الحافلات الأجنبية من بعض المنافذ الحدودية.