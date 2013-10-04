"الخليج للحفر" القطرية توقع عقد إيجار حفّارين لميرسك بـ415 مليون دولار

قال محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطرى، يوم الخميس، إن شركة "الخليج الدولية للحفر" التابعة للحكومة القطرية، وقعت عقدًا مع شركة "ميرسك" العالمية يتيح للأخيرة استئجار حفارين اثنين من الأولى.

وأضاف السادة، خلال تصريحات صحفية على هامش حفل إطلاق شركة قطر للبترول لرؤيتها الجديدة، أن قيمة العقد الذى وقعته شركة الخليج الدولية للحفر، بلغت نحو 1.5 مليار ريال (415 مليون دولار).

وتعد "ميرسك" من أكبر الشركات العاملة فى مجال الحاويات والشحن البحرى على مستوى العالم، وتمتلك أكبر أسطول فى العالم لنقل وشحن الحاويات فى خطوط بحرية تكاد تغطى العالم بأكمله.