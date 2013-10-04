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تراجع أسعار الغذاء فى سبتمبر والفاو تقلص توقعات إنتاج المحاصيل

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تراجع أسعار الغذاء فى سبتمبر والفاو تقلص توقعات إنتاج المحاصيل تراجع أسعار الغذاء فى سبتمبر والفاو تقلص توقعات إنتاج المحاصيل

استبعدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، مزيدا من التراجع فى الغذاء العالمية بعدما هبطت للشهر الخامس على التوالى فى سبتمبر وقلصت المنظمة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمى فى 2013-2014.

وذكرت المنظمة، ومقرها روما، أن تراجع الأسعار الشهر الماضى جاء نتيجة انخفاض كبير فى أسعار الحبوب، بينما ارتفعت أسعار الألبان واللحوم والسكر.

وكانت أسعار السلع الغذائية قفزت فى صيف 2012 بسبب موجة جفاف كبيرة فى الولايات المتحدة، لكن توقعات بعودة امدادات الحبوب إلى مستويات قياسية عكست اتجاه الأسعار هذا العام.

وسجل المؤشر الشهرى للمنظمة الذى يقيس التغيرات السعرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 199.1 نقطة فى سبتمبر انخفاضا من 201.4 نقطة فى أغسطس.

وقالت "فاو" إنها خفضت قليلا توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمى فى 2013-2014 إلى مستوى يبلغ 2.489 مليار طن بانخفاض ثلاثة ملايين طن عن التوقعات السابقة وأعلى 8% عن مستويات الإنتاج فى 2012.

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مصر 365

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