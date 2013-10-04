مركز المعلومات:تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته يونيو الماضى

تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته، خلال شهر يونيوالماضى من العام الجارى بما نسبته 55% ، لتصل قيمتها إلى 76مليون دولار مقابل 169 مليون دولار خلال الشهر ذاته من 2012، لتنخفض بنحو 93 مليون دولار وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

و أضاف المركز فى نشرته الشهرية للمؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية، أن إنتاج الغاز الطبيعى تراجع بنسبة بلغت 5.47% ، ليصل 3.511 مليون طن خلال شهر يونيو الماضى مقابل 3.714 مليون طن خلال فترة المقارنة.

وأضافت النشرة، أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى انخفض خلال الفترة المذكورة بنسبة 0.73% ، مسجلا 3.25 مليون طن مقابل 3.274 مليون طن خلال يونو2012، كما تراجعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى المستهلك خلال يونيو 2013 بنحو0.2% ، لتسجل 57.8% مقابل 58% خلال الشهر ذاته من العام الماضى.

و انخفض إجمالى الكهرباء المولدة خلال شهر يوليو إلى 15628.3 مليون ك.و.س منخفضا بنحو 1.6%، عن مستواه خلال الشهر المناظر من العام السابق.

> وأشار المركز إلى انخفاض إجمالى استخدامات الكهرباء خلال شهر يوليو 2013، حوالى 12241.2 مليون ك.و.س منخفضا، بنحو 0.6% عن مستواه خلال الشهر المناظر من العام السابق.

وفى قطاع الزيت الخام والمنتجات البترولية، أشارت النشرة، إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال شهر يونيو الماضى، بنسبة 0.9 % ، لتصل قيمتها إلى نحو430 مليون دولار مقابل434 مليون دولار خلال شهر يونيو 2012، لتنخفض بحوالى 4 ملايين دولار.

وأظهرت النشرة ارتفاع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، والبوتاجاز بنسبة 1.8% خلال يونيو الماضى من عام 2013، ليسجل نحو 2922 ألف طن مقابل2869 ألف طن خلال الفترة المقارنة.

ولفتت النشرة إلى زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال شهر يونيو من العام الجارى، بما نسبته1ر5%، ليبلغ نحو2870 ألف طن مقابل2825ألف طن خلال الشهر يونيو 2012.