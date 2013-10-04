القبض على 3 تجار مخدرات بالفيوم وبحوزتهم 17 كيلو بانجو

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قسم شرطة سنورس بالفيوم من ضبط الشقيقين “شومة” و ” السماك” من تجار المخدرات بمركز سنورس والهاربين من عدة أحكام والقبض على أخر محكوم عليه وهارب بحوزتهم 17 كيلو بانجو .

كانت حملة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات بالاشتراك مع مباحث مركز سنورس قد تمكنت من القبض على 3 من تجار المخدرات فى قرية ترسا بمركز سنورس وهم رضا . س 47 سنة عامل محكوم عليه هارب فى 4 قضايا تبديد وسرقة بإجمالى أحكام 3 سنوات و7 أشهر سجن ، ورضا . ف وشهرته ” السماك” 34 سنة والسابق اتهامه فى 4 قضايا خطف شخص ومخدرات ومحكوم عليه هارب فى قضية تبديد والقبض على شقيقه عمر وشهرته ” شومه” 25 سنه عامل والسابق اتهامه فى قضية مخدرات وضبط بحوزتهم 17 كيلو بانجو و985 جنيه، وأحيل المتهمون الثلاثة إلى نيابة مركز سنورس التى تولت التحقيق.