أخبار عاجلة

تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بلاغ للمدعي العسكري ضد مذيع الجزيرة أحمد منصور بتهمة الإسائة للجيش عبر تويتر

  • 8
Google+ Print
بلاغ للمدعي العسكري ضد مذيع الجزيرة أحمد منصور بتهمة الإسائة للجيش عبر تويتر بلاغ للمدعي العسكري ضد مذيع الجزيرة أحمد منصور بتهمة الإسائة للجيش عبر تويتر

أحمد منصور

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ إلى المدعي العام العسكري ضد أحمد منصور الإعلامي بقناة الجزيرة لتطاوله على الجيش المصري والقائد الأعلى للقوات المسلحة

وأضاف صبري أن منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ينشر تحريضه على جيش ويصف المؤسسة العسكرية بأبشع الألفاظ خلال عبارات تقع جميعها تحت طائلة القانون العسكري وتختص بنظرها المحاكم العسكرية وتصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .

وقدم صبري حافظة المستندات المؤيدة لبلاغه وطلب التحقيق في الجرائم المنسوبة لأحمد منصور تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة العسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر