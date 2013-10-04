بلاغ للمدعي العسكري ضد مذيع الجزيرة أحمد منصور بتهمة الإسائة للجيش عبر تويتر

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ إلى المدعي العام العسكري ضد أحمد منصور الإعلامي بقناة الجزيرة لتطاوله على الجيش المصري والقائد الأعلى للقوات المسلحة

وأضاف صبري أن منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ينشر تحريضه على جيش مصر ويصف المؤسسة العسكرية بأبشع الألفاظ خلال عبارات تقع جميعها تحت طائلة القانون العسكري وتختص بنظرها المحاكم العسكرية وتصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .

وقدم صبري حافظة المستندات المؤيدة لبلاغه وطلب التحقيق في الجرائم المنسوبة لأحمد منصور تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة العسكرية.