دورة للتوعية بمكافحة الإدمان والتعاطى بكفر الشيخ

أعلن على الراعى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أن وزارة الدولة للشباب أعلنت عن دورة المدربين التى تشمل على خمسين مدربا، للتوعية بمكافحة الإدمان والتعاطى، والتى ستبدأ الثلاثاء القادم الموافق وتستمر حتى 12 أكتوبر الجارى.

وأكد الراعى أن الدورة ستُعقَد بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار الراعى إلى أن المدربين اجتازوا المقابلة الشخصية التى تمت فى المديرية، وستُعقَد الدورة بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

وأضاف أن المدربين سيتوجهون للمدينة الشبابية بأبى قير مساء الثلاثاء، وسيصرف بدل انتقال نقدى للشباب المشارك.

والمدربين هم: سماح عبد النبى لويز وأسماء إبراهيم محمد المنوفى، ومصطفى فرحات بريش، ومحمود محمد حميدة، ومحمد عادل الحداد، وحنان على فهمى، وإسلام أحمد الشبينىى، وأيمن جميل السيد، وإسراء السيد أبو زيد، وأحمد محمد الرميلى، ومحمود محمد الصاوى، وأسامة عبد النبى محروس، ومحمد حمدى أبو شعيشع، وعمر صلاح الشافعى، وإيهاب عاطف على السيد، ووليد خالد خفاجى، وياسر مدحت إسماعيل، ومحمود خالد الجزايرلى، وشريف ماهر الحسانى، ورفيدة محسن غازى، ومحمود على لبيب، وهند أيوب عطية، وهدى رشاد بسطويسى، ورميساء يوسف عمران، وإيمان صابر محمد، وعادل محمد حامد، ومصطفى كامل عبد الفتاح، وأنهار رفعت زهران، وأحمد عبد الفتاح الفخرانى، وأحمد داود عرفة، وإبراهيم حسنى إسماعيل، ومحمد عطية محمود، ونور جميل السيد، ومحمود فتحى على، ومحمد زكريا الإخريطى، ومحمد محرم تاج الدين، وإيمان معوض عواد، وسارة صلاح عبد الظاهر، وإيمان عزمى الحسينى، وشيرين سيد أحمد زغلول، وعمرو عبد اللطيف محمد، وأحمد السنهورى أبو بكر، وإسلام عبد العزيز محروس، ومحمد عبد الله مجاهد، وسماء رضا زهران، وفاطمة محمد عوض، وحسام حسنى فتوح، وزينب عبد الفتاح الموصل، ومحمود محمد جبر، ومنى محمد الفاضلى.