عميد صحفيين برلين: انبهارى بحفاوة المصريين لا يقل عن روعة آثارها

أشاد هانز بيتر جون، عميد الصحفيين بالعاصمة الألمانية برلين، والذى يزور أسوان حاليا ضمن الوفد الإعلامى الألمانى، بحسن الاستقبال المتميز والحفاوة الكبيرة التى قدمت للوفد الإعلامى الألمانى خلال زيارتهم، التى تتزامن مع احتفال أسوان بيوم السياحة العالمى، وألمانيا بعيد الوحدة الألمانية (بمناسبة مرور 24 عاماً على الوحدة بين ألمانيا الشرقية والغربية).

وأكد هانز بيتر على أنهم خلال زيارتهم لمصر رأوها بقلوب مفتوحة، وهو الذى أكدته نسبة التصويت بين أعضاء الوفد، والتى جاءت لصالح ضرورة تكرار الزيارات لمصر، خاصة أسوان.

وألمح عميد الصحفيين الألمان إلى أنهم كإعلاميين وصحفيين لم تبهرهم فقط مشاهدة المعابد والمتاحف والمعالم السياحية، ولكن أبهرهم أيضاً حفاوة المصريين بهم فى كل مكان، وخاصة الجولات الحرة داخل السوق السياحى بالمدينة؛ حيث كانوا فى غاية الود والترحاب فى التعامل معهم، ومنهم أصحاب البازارات الذين قدموا لهم، معروضاتهم كهدايا مجانية، ووجه عميد الصحفيين ببرلين الشكر لمحافظ أسوان والمسئولين فى السياحة والأمن على جهودهم لتقديم كافة التسهيلات للتعرف أكثر إلى الأوضاع الأمنية المستقرة فى هذا المقصد السياحى الهام.

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