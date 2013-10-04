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جامعة دمياط تنظم مهرجاناً تحت شعار "شواطئنا أجمل بالرياضة"

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جامعة دمياط تنظم مهرجاناً تحت شعار "شواطئنا أجمل بالرياضة" جامعة دمياط تنظم مهرجاناً تحت شعار "شواطئنا أجمل بالرياضة"

وافق الدكتور على فتحى حمايل رئيس جامعة دمياط، على تكليف الدكتور علاء الدين حمدى أحمد، منسق قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة، بالإشراف على المهرجان الذى تنظمه الجامعة تحت شعار "شواطئنا أجمل بالرياضة"، والذى سيقام فى مصيف رأس البر فى الفترة من 28 حتى 31 أكتوبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الدولة لشئون الرياضة وجامعة دمياط، وتنفذ الجامعة مهرجان الرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات كليات التربية الرياضية (بنين/بنات) على مستوى الجمهورية، على أن يقام ضمن فعاليات برنامج المهرجان، معرض فنى للأعمال الفنية عن البيئة الدمياطية.

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