تشكيل لجنة تحقيق فى وفاة 5 عمال بالصرف الصحى جنوبى اليمن

شكلت وزارة المياه اليمنية مساء أمس الخميس، لجنة تحقيق عاجلة فى حادثة وفاة خمسة من عمال مؤسسة المياه والصرف الصحى بمحافظة عدن (جنوب) أثناء قيامهم بعملهم.

و شددت الوزارة فى بيان لها على اللجنة بسرعة التحقيق فى الحادثة، والكشف عن أسبابها، وإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

و كان خمسة من عمال مؤسسة المياه ينتمون لأسرة واحدة، توفوا خلال عملهم فى إحدى مضخات الصرف الصحى بعدن، وانتشلت جثثهم صباح أمس الخميس.

وقال أحد أهالى الضحايا "إنهم توفوا نتيجة اختناقهم بالغازات المنبعثة من المكان".

يذكر أن العائلة نفسها كانت خسرت العام الماضى اثنين من أبنائها يعملان فى الصرف الصحى ماتا فى ظروف مماثلة.