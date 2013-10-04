أخبار عاجلة

تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تشكيل لجنة تحقيق فى وفاة 5 عمال بالصرف الصحى جنوبى اليمن

Google+ Print
تشكيل لجنة تحقيق فى وفاة 5 عمال بالصرف الصحى جنوبى اليمن تشكيل لجنة تحقيق فى وفاة 5 عمال بالصرف الصحى جنوبى اليمن

شكلت وزارة المياه اليمنية مساء أمس الخميس، لجنة تحقيق عاجلة فى حادثة وفاة خمسة من عمال مؤسسة المياه والصرف الصحى بمحافظة عدن (جنوب) أثناء قيامهم بعملهم.

و شددت الوزارة فى بيان لها على اللجنة بسرعة التحقيق فى الحادثة، والكشف عن أسبابها، وإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

و كان خمسة من عمال مؤسسة المياه ينتمون لأسرة واحدة، توفوا خلال عملهم فى إحدى مضخات الصرف الصحى بعدن، وانتشلت جثثهم صباح أمس الخميس.

وقال أحد أهالى الضحايا "إنهم توفوا نتيجة اختناقهم بالغازات المنبعثة من المكان".

يذكر أن العائلة نفسها كانت خسرت العام الماضى اثنين من أبنائها يعملان فى الصرف الصحى ماتا فى ظروف مماثلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365