مصدر سورى يكشف عن اجتماع اليوم لتهدئة الأوضاع بين جناحى المعارضة

أعلن مصدر سياسى فى الائتلاف الوطنى السورى المعارض أمس الخميس، أن "رئيس الائتلاف أحمد الجربا سيعقد سلسلة اجتماعات اليوم الجمعة وغدا السبت مع قيادات عسكرية ميدانية فى الجيش السورى، لرأب الصدع بين جناحى المعارضة السياسية والعسكرية على خلفية الخلاف فى المشاركة فى مؤتمر جنيف 2 المرتقب.

و قال المصدر، إن "الجربا سيلتقى أعضاء المجلس العسكرى الأعلى و رئيس الأركان سليم إدريس للبحث فى المواقف وتقريب وجهات النظر بين جناحى المعارضة، للذهاب إلى جنيف 2 برؤية موحدة لا تتعارض مع ثوابت الثورة، لاسيما أن الجربا مصمم على موقفه الذى أعلنه أكثر من مرة مؤخرا، وأن المسارين السياسى و العسكرى لا يتعارضان بل يكملان بعضهما لخدمة و نجاح الثورة فى حال استمر العمل على الجبهتين السياسية و العسكرية، لإسقاط نظام بشار الأسد "، و أضاف المصدر أن " الاجتماعات تنطلق غدا فى تركيا".

وأشار إلى أن "المناقشات ستتطرق لآخر المستجدات الميدانية، حيث سيسمع الجربا و زملاء معه فى الائتلاف آراء القادة العسكريين و سيضعهم فى آخر التطورات السياسية التى حصلت خلال زياراته الدولية الأخيرة و اللقاءات التى عقدها فى الأمم المتحدة مع العديد من المسئولين العرب و الأجانب".

و تشير المعلومات إلى أن الائتلاف، لن يستطيع التنازل عن أى من "ثوابت الثورة السورية" أبرزها التمسك بأنه لا مكان للأسد و مجموعته فى المرحلة الانتقالية المقبلة.

و كان أكثر من 20 فصيلا مقاتلا أعلنوا رفضهم مشاركة الائتلاف فى جنيف 2، ما لم تكن المشاركة واضحة المعالم، وأعلنت تلك التنظيمات المسلحة قبل نحو أسبوع سحب اعترافها بالائتلاف السورى كممثل شرعى سياسى لها.