حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالأقصر

حذّر محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين رؤساء المدن والمراكز من التقاعس عن إزالة أي اعتداءات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى ضرورة مواجهتها فورًا في المهد قبل أن تتفاقم.

وفي السياق ذاته، قامت حملة مكبرة بعضوية شرطة المرافق ومشاركة الإدارات الخدمية بالمحافظة برئاسة العميد أحمد طارق، رئيس مدينة الأقصر، بإزالة كل التعديات على أراضي الدولة وأيضًا الإشغالات التي تمت على جانبي أكبر شوارع المدينة، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية في المحافظة.

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 110 بائعين متجولين و40 حالة إشغال طريق، كما تم ضبط 65 من أصحاب المهن المختلفة يزاولون أعمالهم دون تراخيص، وعدد 25 محضر نظافة.

وطالبت المحافظة المواطنين بالإبلاغ عن أي اعتداءات على أراضي الدولة أو إشغال طرق، مؤكدة تطبيق القانون على جميع المخالفين، لردعهم حفاظًا على سمعة المدينة السياحية كإحدى أهم المدن الأثرية والسياحية في العالم.