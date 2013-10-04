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مركز إعلام قنا يعقد ندوة لمناقشة أزمة التعليم فى مصر

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مركز إعلام قنا يعقد ندوة لمناقشة أزمة التعليم فى مصر مركز إعلام قنا يعقد ندوة لمناقشة أزمة التعليم فى مصر

نظم مركز إعلام قنا بالتعاون مع مركز "الأفضل للتنمية البشرية"، ندوة بعنوان "أزمة التعليم فى "، ناقش خلالها 3 محاور رئيسية تتعلق بالعملية التعليمية.

وحاضر فى الندوة طه عمر -مدرب تنمية بشرية بقنا- وأدارها سامية ذكى، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا.

وتناولت الندوة محاور: المعلم، المتعلم والعملية التعليمية بالتفصيل والعقبات التى تواجه كل محور من هذه المحاور، وسبل حل العقبات التى تعترض سير العملية التعليمية، وأهمية العلم من منظور كافة الأديان.

وعرض المحاضر فى بداية الندوة نماذج للعملية التعليمية بمختلف محاورها فى الدول المتقدمة ومن ضمنها دولة اليابان التى عززت من قيمة العلم، فجعلت مرتب المعلم يتخطى مرتبات القضاة، ودول أخرى جعلت مرتب المعلم يساوى مرتب الوزير.

واستعرض المحاضر مع المشاركين فى الندوة عدد من المشاكل التى تقف عقبة فى طريق الارتقاء بالعملية التعليمية، منها مرتبات المعلمين الهزيلة، والتى تدفعه للجوء إلى الدروس الخصوصية، وانعدام الضمير لدى بعض المدرسين، والكثافة العددية فى بعض المدارس وقلة الإمكانيات، الفجوة بين المناهج التعليمية وبين التطبيق الفعلى فى الشارع.

وأوصى المحاضر فى نهاية الندوة بضرورة الاستعانة بالمتخصصين وتغيير المناهج الدراسية بالكامل التى تعتمد على الحفظ والتلقين بمناهج تتناسب مع البيئة والمجتمع، مع ضرورة الاستعانة بأشخاص أكثر رُقياً وتحضراً فى التعامل مع الطلاب، مؤهلين لمواكبة أجيال المستقبل، كما أوصى المحاضر بتعديل المنظومة الإدارية التى لها تأثير كبير فى عرقلة الكثير من المشاريع التعليمية، مع زيادة ميزانية التعليم بما يتناسب مع حجم دولة مصر لكى ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة.

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مصر 365

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