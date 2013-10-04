الخميس.. "القومى للأمومة" يفتتح المؤتمر الختامى لـ"مصر جديرة بأطفالها"

يفتتح المجلس القومى للطفولة والأمومة الخميس المقبل، المؤتمر الختامى لمشروع "مصر جديرة بأطفالها"، الذى تم من خلاله إنشاء المرصد القومى لحقوق الطفل، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتعاون الإيطالى.

يتم تنظيم المؤتمر بحضور الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس، والدكتور موريتسيو مسارى السفير الإيطالى بالقاهرة، وممثلو وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعاون الدولى.

وتهدف خطة عمل المرصد القومى لحقوق الطفل إلى المساهمة فى سد الفجوات المعرفية، وتذليل العقبات، وتحقيق سياسات تتمتع بالشفافية والمسائلة والمشاركة، لحماية وتعزيز حقوق الطفل فى مصر، وتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات العامة؛ لتقديم خدمات أفضل فى هذا المجال، ورفع الوعى بحقوق الطفل، بالإضافة إلى متابعة التطورات والمجهودات المبذولة، لتنفيذ حقوق الطفل.