"التلاوى": مسابقة إعلامية لاختيار أفضل تحقيقات ومقالات صحفية

أعلنت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة عن إطلاق مسابقة إعلامية لاختيار أفضل 3 تحقيقات، و3 مقالات صحفية ورقية منشورة، تتعلق بمشروع الدستور المصرى فى موضوعات مدنية الدولة، والعدالة الاجتماعية، والمواطنة، ومواجهة تأنيث الفقر، وقاعدة المساواة وعدم التمييز، وذلك سعيًا للترويج لحقوق المرأة فى الدستور، وكسب تأييد الرأى العام لقضيتها، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من اثنين من المحكمين، أحدهما من الأكاديميين، والآخر صحفى متمرس لاختيار أفضل الأعمال.

الجدير بالذكر أنه يتم فتح باب التقدم للمسابقة لمدة ثلاثة أسابيع، بدأ منذ أمس الخميس، على أن يتم منح الفائزين جوائز مالية.