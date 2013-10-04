تكثيف أمنى بميدان التحرير وعبد المنعم رياض تحسبا لتسلل عناصر الإخوان

كثفت قوات الأمن من تواجدها فى ميدان التحرير، صباح اليوم (الجمعة) بالتعاون المشترك بين القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن المركزى، حيث انتشرت قوات الشرطة داخل ميدانى "التحرير" و"عبد المنعم رياض"، فيما اختصت قوات الجيش بتأمين مداخل الميدان، المُعزز بعدد من المدرعات.

يأتى ذلك بعد تردد أنباء عن وجود خطة من عناصر الإخوان المسلمين للتسلل إلى ميدان التحرير، وعدة ميادين أخرى بشكل فردى، وليس فى مسيرات، فى محاولة منهم لاحتلال الميادين والاعتصام بها، والتى ستستمر حتى الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر.

كما حرصت قوات الأمن على تكثيف تواجدها بمحيطى مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء والسفارة الأمريكية.