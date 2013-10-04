حزب تونسى معارض يختار بديلا لنائب برلمانى استقال

اختار حزب "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" المعارضة بتونس، أمس الخميس، نائبة بديلة عن نائبه المستقيل من المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت).

وأدّت النائبة الجديدة، منال القادرى، عن محافظة سيدى بوزيد (وسط)، القسم فى المجلس، بديلاً عن النائب المستقيل أحمد الخصخوصى، وتنص اللائحة الداخلية للمجلس الوطنى التأسيسى، على أنه يحق للحزب أن يختار بديلا إذا انسحب أحد أعضائه من المجلس.

كان الخصوصى، الأمين العام لحزب "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" (يمثله نائبان فى البرلمان)، أعلن خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش حول مشروع الدستور الجديد أمس، استقالته من المجلس، إثر نقد لاذع وجهه إلى مشروع الدستور، وإلى هيئة التنسيق والصياغة فى المجلس.

وقال الخصوصى، فى تصريحات صحفية: "استقلت من منطلق وطنى، لأن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التى احتفلت بالذكرى الـ35 لتأسيسها على يد زعيمها أحمد المستيرى، لا يمكن أن تحضر زفة مغشوشة وتصادق على شىء ضد مصلحة تونس، فالحركة لا ترضى بالتلاعب بالتونسيين".

وتوجد خلافات داخل حزب "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" بشأن استقالة الخصخوصى ومواقفه، فبينما ترفض بعض كوادر الحزب وقواعده انسحابه من البرلمان وتصفه باللامسئول، تؤيده كوادر وقواعد أخرى داخل الحزب.

وتعانى تونس أزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى يوم 25 يوليو الماضى، حيث خرجت مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتزعمها كفاءات وطنية.