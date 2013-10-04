بان كى مون يرحب ببيان مجلس الأمن حول الأزمة السورية

أعرب بان كى مون أمين عام الأمم المتحدة عن ترحيبه بالبيان الرئاسى الذى صدر فى وقت سابق اليوم عن مجلس الأمن الدولى والخاص بالوضع الإنسانى فى سوريا، مؤكدا التزام المجتمع الدولى بدعم الشعب السورى فى أزمته الراهنة.

طرح البيان الذى أعلنه المتحدث الرسمى باسم الأمين العام "أنه إذا نفذت الالتزامات والخطوات العملية الواردة فى البيان الصادر عن مجلس الأمن سيصبح العاملون فى المجال الإنسانى قادرين على الوصول إلى ملايين السوريين الذين هم فى حاجة ماسة للمساعدة، والكثير منهم موجودين فى أماكن غير قابلة للوصول منذ عدة أشهر".

وأكّد البيان على أن مجلس الأمن يدعو بشكل واضح جميع أطراف النزاع إلى بذل قصارى جهدهم لإنهاء العنف فى سوريا، ويذكرهم بأنهم يجب عليهم توفير المساعدات الإنسانية الحيوية، محذّرًا من العواقب الخطيرة لانتهاك حقوق الإنسان.