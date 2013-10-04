"الشعبى العام" يشيد بقوات الأمن بحضرموت فى مواجهاتهم مع الإرهاب

أشاد المؤتمر الشعبى العام "الشريك فى حكومة الوفاق الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة"، بالبطولات التى اجترحها أبطال القوات المسلحة والأمن فى محافظة حضرموت فى مواجهاتهم مع العناصر الإرهابية "المتطرفة" من تنظيم القاعدة من ورائهم، التى أرادت إفساد فرحة الشعب اليمنى بأعياد الثورة اليمنية "سبتمبر، وأكتوبر المجيدتين" .

وقال المؤتمر الشعبى العام- فى بيان صدر أمس الخميس - لقد حبس اليمنيون أنفاسهم وهم يتابعون تطورات الأوضاع بعد سيطرة عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وذلك فى عمل غادر وجبان يكشف كم الحقد والروح العدائية وحالة العبثية والأجندة الانتحارية التى تسيطر على تلك العناصر الضآلة ومن يقف خلفها ويدعمها ويوجهها لتنفيذ مخططاتها الشيطانية.

وأضاف البيان: أن الرد القاسى الذى لقنته الوحدات العسكرية المرابطة فى المنطقة العسكرية الثانية والوحدات النوعية من العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وفرضها سيطرتها منذ الوهلة الأولى على مجريات العمليات والأداء المحكم وإعادة السيطرة بشكل كامل على المنطقة العسكرية، أثبت بما لا يدع مجالا للشك الجاهزية العالية والروح القتالية والمعنوية المرتفعة والقدرات القتالية الفذة التى يتحلى بها منتسبو قوات مكافحة الإرهاب.

وحث المؤتمر الشعبى العام وحدات القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة التحلى باليقظة الدائمة والجاهزية القتالية العالية، والتأهب فى مواجهة العناصر الإرهابية التى تحاول النيل من عزيمته والبت فى عضده والإساءة له والتشكيك فى جاهزيته، مؤكدا ثقة جماهير المؤتمر الشعبى العام وكل أبناء الشعب اليمنى بهذه المؤسسة الوطنية العملاقة التى تقدم كل يوم التضحيات، وتروى بدمائها الزكية تراب هذا الوطن.

وأشار المؤتمر إلى أن تصعيد العناصر الإرهابية المارقة من وتيرة عملياتها الإجرامية ليس إلا محاولات مخنوقة، لتدمير كل ما بنى من منجزات و لإعاقة التحولات الوطنية وفى مقدمتها الحوار الوطنى ومخرجاته التى ينتظرها كل أبناء الشعب، وهى محاولات لن يكتب لها النجاح، كما أنها تؤكد أن الإرهاب "فكرا، ممارسة" هو التحدى الأكبر الذى يواجهه اليمنيون، وأن حسم المعركة معه واجتثاثه من أصولة "الفكرية"، وتجفيف منابعه "المالية والبشرية"، هو الضامن الأهم لرسم معالم المستقبل المنشود وبناء الدولة المدنية الحديثة التى تحفظ لأبناء الوطن دمائهم وأمنهم وتصون حرياتهم.