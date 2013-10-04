الليمون يقضى على الرائحة غير المحببة للفم

حبات الليمون الطازجة تعطيى شعورا بالانتعاش بمجرد الرؤية، وهو تجسيد حقيقى لما تحتويه هذه الحبات الصغيرة، فالليمون فضلا عن احتوائه على فيتامينات كثيرة إلا أنه يساعد الجسم على الاستفادة القصوى من باقى العناصر والفيتامينات التى تدخل له من مصادر أخرى.

كما أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مشيرا إلى أن كل جزئية فى حبة الليمون لها فائدة معينة، ويجب على الإنسان الاستفادة من الليمون بشكل كامل، فرائحة قشر الليمون وحدها تساعد على تسهيل عملية الشهيق والزفير وتوسع الصدر وتعطى شعورا بالراحة والهدوء. كما أن الليمون مفيد جدا فى العمل على التخلص من الروائح العالقة فى الفم، أما المصابين بالتهابات فى المعدة أو حموضة فلا يفضل تناول الليمون بقشره ويفضل عصره وتناول عصارته بشكل مركز فهى تقضى على رائحة الطعام فى الفم تماما.

وعصير الليمون الطازج يساعد الجسم على الاستفادة من الفيتامينات والعناصر المقوية التى تدخل له من مصادر كثيرة كالطعام والسوائل وأقراص الفيتامين العادية، ويفضل تناول الليمون قبل أى وجبة غذائية خلال اليوم بساعة أو بعد تناول الطعام بساعتين، أما فى حالة تناول المريض لأقراص فيتامين معينة فعليه أن يتناول عصير الليمون بعدها بمدة طويلة لا تقل بأى حال من الأحوال عن ساعتين.