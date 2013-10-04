يمكن تفادى عمليات بتر الأطراف بالعلاجات الحديثة بتوسيع البالون الدوائى

يسأل أحد القراء: عمرى 47 عاما وأعانى من تقلصات فى عضلات الساقين عند المشى مسافة تقل عن 100 متر وهذه الآلام تدفعنى للوقوف حتى يزول الألم وأستكمل السير بعد ذلك، فما سبب ذلك؟ وكيف يمكن علاجه وما تشخصيه؟

أجاب الدكتور حمدى سليمان استشارى القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى قائلا: هذه الآلام عبارة عن قصور فى الدورة الدموية لشرايين الأطراف نتيجة التدخين لفترات طويلة وارتفاع نسبة الكولسترول والدهون فى الدم وأيضا مرض السكر يؤدى إلى تصلب شرايين الأطراف ويتم تشخيص هذه الحالة بالموجات فوق الصوتية "دوبلر" والأشعة المقطعية وعن طريق القسطرة التشخيصية.

وبالنسبة للعلاج يتم العلاج بالأدوية إذا لم يكن هناك ضيق فى شرايين الحوض والفخذ وتحت الركبة، أما إذا كان هناك ضيق شديد فى هذه الشرايين يتم التدخل عن طريق القسطرة التداخلية لشرايين الأطراف بالتوسيع بالبالون وهذه البالونات إما أن تكون عادية أو بالونات دوائية، وقد ثبت حديثا أن لها دور فعال فى علاج ضيق شرايين الفخذ والساق أو بتركيب دعامات دوائية أو معدنية لشرايين الأطراف، مما يسمح بتسيير الدم للشرايين وتغذية الأطراف وعدم اللجوء للجراحات الكبيرة فى الشرايين، أو البتر.

وقال الدكتور حمدى لقد ثبت علميا من خلال الأبحاث العالمية، إنه يمكن تفادى عمليات بتر الساقين أو الأطراف عن طريق العلاجات الحديثة بالتوسيع بالبالون الدوائى والدعامات الدوائية ونسبة نجاحها تتعدى الـ80% .

ولابد من الكشف المبكر عن أمراض الشرايين الطرفية وهذه الخدمة يقدمها معهد القلب القومى للمرضى غير القادرين بالمجان عن طريق عيادات الشرايين الطرفية بالمعهد.