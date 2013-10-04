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افتتاح مسرح "الميدان" بدار الأوبرا

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افتتاح مسرح "الميدان" بدار الأوبرا افتتاح مسرح "الميدان" بدار الأوبرا

كتب : أ ش أ الجمعة 04-10-2013 00:40

افتتح رئيس البيت الفني للمسرح الفنان فتوح أحمد "مسرح الميدان" بدار الأوبرا مساء أمس.

وقال فتوح أحمد، في كلمة له في افتتاح المسرح: "كل الأماكن أصبحت ميدانا، ونحن نضيف إلى الميادين ميدانا للفن ليكون رافدا للعطاء الفكري والمسرحي".

وأضاف "نضيف ميدانا لشباب ليبدعوا ويطرحوا رؤية للمستقبل، ويقدموا عروضا خارج المسرح التقليدي"، معربا عن أمله في ألا يكون مسرح الميدان آخر الميادين والمسارح لعله يكون البداية والبقية تأتي.

من جانبه، قال أحمد رجب، مدير مسرح "الميدان": إن هذا المسرح سوف يساعد على خلق جيل من المبدعين، يدافعون عن حريتهم، ويعبرون عن أفكارهم ويطرحون آراءهم كي لا يقعوا أسرى لنخبة تعتقد أنها تحتكر الرأي الصائب.

وأضاف أن الشباب قادر على خلق جسور التواصل مع الناس، ليتأملوا واقعهم من خلال إبداعات الشباب، ويصبحون معا إرادة لتغيير هذا الواقع.

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ON Sport

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