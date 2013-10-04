الثلاثاء القادم.. وزير الأوقاف يطير إلى السعودية ليترأس بعثة الحج

يطير وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة؛ ورئيس بعثة الحج الرسمية لهذا العام، إلى المملكة العربية السعودية، ظهر الثلاثاء القادم، ليترأس البعثة التى كلف بها من قبل الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور.

وينهى الوزير إجراءات بعثة الحج الرسمية، والتى تحرك منها وفدين خلال الأسبوع الماضى يومى الثلاثاء والأربعاء لفوجى وزارتى الأوقاف والتضامن وعلى رأسها رموز دينية بارزة، على رأسها الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.

كما تتضمن البعثة أعضاء بارزين من وزارة الأوقاف للقيام على العمل التنظيمى على رأسهم الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون المساجد، والمهندس جمال فهمى، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المديريات، ومخلص الخطيب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، وأحد المشرفين على العديد من نشاطات البعثة عن الوزارة.

ويصحب الوزير معه عدد من أعضاء البعثة عن الوزارة على رأسهم مدير عام التفتيش العام بالوزارة التابع للمكتب الفنى للوزير، الشيخ علاء الدين محمد شعلان، عضو البعثة.