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البيئة: مصر تعانى من ترسيب نسب عالية من "الزئبق" بنهر النيل والسواحل

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البيئة: مصر تعانى من ترسيب نسب عالية من "الزئبق" بنهر النيل والسواحل البيئة: مصر تعانى من ترسيب نسب عالية من "الزئبق" بنهر النيل والسواحل

أكدت الدكتورة فاطمة أبو الشوك، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن تعانى من ترسيب نسب عالية من "الزئبق" فى نهر النيل، والسواحل الشمالية، وأنها ستقوم بتوقيع اتفاقية "الزئبق" فى اليابان لمنع انبعاثه والحد من آثاره الصحية والبيئية، وذلك الأربعاء المقبل 9 أكتوبر.

وأضافت أبو الشوك فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع": الآن الزئبق واحد من العناصر الكيميائية شديدة الخطورة على الصحة، مؤكدة أن المعاهدة تهدف للحد من انبعاث وتسرب الزئبق من مصادر متعددة، مثل محطات الطاقة والمصانع وأفران الأسمنت والمحارق، وتعزيز الطاقة النظيفة، كما تمنع استيراد وتصدير الزئبق، وإلغاء التنقيب عنه، والاكتفاء بإعادة استخدامه الموجود فى الصناعات، إذا لم يكن هناك بديل عنه.

الجدير بالذكر أن المعاهدة تحدد عام 2020 توقيتًا ينتهى فيه استعمال المنتجات التى يدخل فيها الزئبق.

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