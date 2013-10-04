"أوقاف غزة" تناشد خادم الحرمين الشريفين إنقاذ مكرمة أهالى الشهداء

اتهمت وزارة الأوقاف والشئون الدينية فى غزة، مساء اليوم الخميس، وزارة الأوقاف فى الضفة الغربية بوضع عقبات لإفشال موسم الحج لهذا العام، مشددة على أنها لن تغض الطرف عن العبث بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لذوى الشهداء.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بغزة، حسن الصيفى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزارة الشئون الاجتماعية، عقد مساء الخميس، إن وزارته حرصت منذ البداية على إتمام موسم الحج بتوافق تام فى جميع الإجراءات والترتيبات وعبر لجنة الحج المشتركة.

واستدرك قائلا "إن البعض في الضفة وتحديدًا فى وزارة الأوقاف حاولت على مدار العام، وما زالت تحاول تعكير صفو التوافق على ملف الحج".

وأشار إلى أنه تم "العبث بمكرمة خادم الحرمين الشريفين المخصصة لذوى الشهداء رغم الاتفاق على تقسيم المكرمة بواقع 500 مقعد من القطاع و500 مماثلة للضفة والقدس بناء على عدة معايير تضمن حقوق ذوى الشهداء وتحقق العدالة والإنصاف"، مناشدًا إياه بالتدخل لحماية هذه المكرمة وحقوق ذوى الشهداء، مما وصفه بالتلاعب والعبث.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وافق على استضافة ألف حاج من ذوى الشهداء الفلسطينيين لأداء فريضة الحج للعام الخامس على التوالى.

واتهم الصيفى أوقاف رام الله والسفارة الفلسطينية فى القاهرة بحجز مجموعة كبيرة من جوازات بعثة الحج الوعظية والطبية والإعلامية، "حيث لم ترسل الجوازات للسفارة السعودية فى القاهرة للحصول على التأشيرات اللازمة".

وذكر أنه تم "فرض أسماء خاصة على حساب حصة البعثة الفلسطينية الطبية والوعظية الخاصة بقطاع غزة، مما أدى إلى ضياع حق 86 حاجًا لأداء الفريضة، نظرًا لعدم حصولهم على التأشيرات المطلوبة رغم توافق اللجنة المشتركة".

> يشار إلى أن تبادل الاتهامات بين وزارتى الأوقاف والشئون الدينية في حكومتى رام الله وغزة، أضحى مشهدًا معتادًا خلال موسم الحج كل عام.

وكان وزير الأوقاف فى حكومة رام الله، محمود الهباش، قد قال بدوره فى وقت سابق، اليوم "إن أجهزة حماس صادرت جوازات السفر الخاصة بمرشحى مكرمة خادم الحرمين الشريفين من ذوى الشهداء فى غزة، لتأدية مناسك الحج لهذا الموسم".